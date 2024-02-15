Тюкавин: «Задача «Динамо» — выиграть чемпионство»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что «бело-голубые» намерены выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне.

Сейчас «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание «бело-голубых» от первого «Краснодара» составляет шесть очков. Отметим, что в последний раз московский клуб выигрывал чемпионский титул в 1976 году.

«Все говорят, что у «Динамо» нет задачи выиграть чемпионство. Как это нет? Она есть. И болельщики этого ждут, и мы этого хотим. Будем стараться догнать и обогнать всех, другой цели у нас быть не может», — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником «бело-голубых» во второй части сезона станет «Локомотив».