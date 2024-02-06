Капитан «Шабаб Аль-Ахли»: «Марко Николич — это большое и известное имя»

Капитан «Шабаб Аль-Ахли» Юсеф Джабер поделился мнением о главном тренере своей команды Марко Николиче, который ранее возглавлял «Локомотив».

Напомним, клуб из ОАЭ выступает на Зимнем кубке РПЛ, который проходит в период со 2 по 14 февраля.

«Марко Николич — это большое и известное имя. Мы узнаём о футболе много нового и полезного от него. Как результат — победа в Суперкубке страны», — сказал Джабер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под руководством сербского наставника «железнодорожники» смогли стать бронзовыми призёрами чемпионата России, а также выиграть Кубок страны.