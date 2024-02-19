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Игрок «Локомотива» Кузьмичёв может перейти в «Торпедо»

19 Февраля 2024 • 11:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв может продолжить карьеру в московском «Торпедо».

По информации Metaratings, в настоящий момент стороны ведут переговоры о возможном трансфере. Отмечается, что вероятность перехода 23-летнего футболиста в «Торпедо» достаточно высока.

В текущем сезоне Кузьмичёв провёл за «Локомотив» шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского игрока в 1 миллион евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков.

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