Игрок «Локомотива» Кузьмичёв может перейти в «Торпедо»

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв может продолжить карьеру в московском «Торпедо».

По информации Metaratings, в настоящий момент стороны ведут переговоры о возможном трансфере. Отмечается, что вероятность перехода 23-летнего футболиста в «Торпедо» достаточно высока.

В текущем сезоне Кузьмичёв провёл за «Локомотив» шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского игрока в 1 миллион евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков.