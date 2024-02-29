Булыкин: «Лучше возобновлять сезон с простого соперника»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» с московским «Динамо».

«Конечно, лучше возобновлять сезон с простого соперника. Входить в сезон с поражения всегда неприятно. Футболисты не очень любят попадать под сложный каток. Настрой сразу может испортиться», — сказал Булыкин.

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Динамо» состоится в воскресенье, 3 марта, на домашнем стадионе «бело-голубых». Начало матча 19-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:30 по московскому времени.

