Личка: «Я хочу, чтобы игра «Динамо» радовала болельщиков»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о стиле игры своей команды.

Чешский специалист заявил, что хочет, чтобы его команда радовала своих болельщиков атакующим футболом.

«Я фанат футбола, и когда прихожу на стадион, то хочу видеть две команды, которые играют в футбол. Поэтому я бы хотел, чтобы наша игра была атакующей, радовала болельщиков», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 3 марта против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.