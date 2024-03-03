Галактионов: «Последние матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Если говорить про игру с точки зрения зрительской, получился самый зрелищный матч тура. Видно было, как по ходу матча команды разгоняются. Тем не менее, пока видно было, что и у «Локомотива», и у «Динамо» было достаточно много невынужденных ошибок, в том числе в центре поля.

- Один из тех моментов, что мы проговорили с ребятами, что в первом тайме мы очень часто теряли мячи в простых ситуациях. Принятие решений наше было немножко не тем, о чем мы договаривались, как строить игру. Поэтому как раз то игровое мышление, что мы показали в первом тайме и во втором, нацеливали немножко на другое.

- У вас по стандартам есть к команде вопросы? Потому что два рослых центральных защитника, у Ньямси 190 см, казалось, что он будет постоянным адресатом стандартов, которых было много. Но мы смотрели, что практически ни разу на него не подавали.

- Опять же посмотрим, сейчас сложно сказать. Нацеливали на то, что у нас есть высокорослые игроки, которых надо использовать. И комбинации определенные проговаривали на тренировке. Но качество подач было одним из важных составляющих.

- Подытоживая сборы и то, что вы увидели сегодня, на что претендует «Локомотив» в весенней части?

- Вся борьба еще впереди. Понятно, что повторюсь, последние матчи, особенно на сборах, когда мы играли с хорошими соперниками, они показали, что мы конкурентоспособны. Сегодня немного не в то русло пошел первый тайм. Это надо исправлять и поправлять. Поэтому еще раз повторюсь, вся борьба впереди, мы будем биться и грызться за каждый матч.