Макаров удвоил перевес «Динамо» в дерби с «Локомотивом»

В дерби «Динамо» с «Локомотивом» в 19-м туре Премьер-лиги хозяева ещё раз забили мяч в ворота соперника. «Бело-голубые» построили атаку по правому краю поля, Константин Тюкавин получил мяч у линии штрафной, развернулся в борьбе и сыграл на неприкрытого Дениса Макарова, который метров с 10 без помех вколотил мяч в сетку ворот соперника.

Счёт стал 2:0. В первом тайме отличился Бителло. «Динамо» идет на третьем месте, соперник же делит четвертую строчку со «Спартаком». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.