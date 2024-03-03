Галактионов назвал причины отсутствия Фассона, Погостнова и Ракова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Оцените степень готовности команды и степень того, насколько всё удалось сделать из того, что было запланировано на сборах?

- Я думаю, что степень готовности покажет игра и ближайшие матчи. Это всё будет видно на поле. В принципе команда в хорошем состоянии, психологическом и эмоциональном. Все заждались возобновления чемпионата. Мы все в предвкушении хорошего матча и понимаем, что хороший соперник нам противостоит, хорошо укомплектованный с хорошим качеством игроков. Мы нацелены решать свои задачи и побеждать, самое главное.

- Фассон, Погостнов, Раков - их нет даже в заявке. По какой причине?

- Буквально вчера Фассон получил небольшое повреждение. Поэтому его сегодня нет, но мы очень надеемся, что неделю он начнет в общей группе. Раков тоже приболел. По Погостнову клуб сделает заявление. Я думаю, что это не секрет, Егор попросился в аренду, и клуб пошел ему навстречу.

- Еще неизвестно куда?

- Известно. Я думаю, что клуб объявит.

- В первом круге сыграли 0:0, ни одного гола и ни одной желтой карточки. Сейчас первая игра после возобновления. Как вы думаете, будет более результативно?

- Я думаю, что все игроки в предвкушении хорошего матча, тем более, ожидается большое количество болельщиков. Первый матч, хорошая эмоциональная составляющая, поэтому я уверен, что будет бескомпромиссный матч.