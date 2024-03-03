Жемалетдинов отличился в матче с «Динамо», у «Локомотива» есть шанс на спасение

В 19-м туре Премьер-лиги «Динамо» играет против «Локомотива». В первом тайме «бело-голубые» повели поле удара Бителло, на 58-й минуте Денис Макаров упрочил перевес команды Марцела Лички. Интрига вернулась на 85-й минуте, когда гостевой коллектив отыграл один мяч. Сергей Пиняев обострил на правом краю поля и сыграл в штрафную, там Владислав Сарвели здорово прикрыл мяч и покатил чуть назад на Рифата Жемалетдинова, который сильно и точно пробил в левый угол.

На табло 2:1, у «Локомотива» еще есть время спасти игру. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.