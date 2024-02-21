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Кирьяков: «Не думаю, что кто-то в РПЛ может предложить Смолову такие же деньги, которые он получает в «Динамо»

21 Февраля 2024 • 15:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился мнением о будущем нападающего «Динамо» Фёдора Смолова, чей контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Кирьяков считает, что московский клуб сделает предложение 34-летнему футболисту, основываясь на его выступлениях во второй части сезона.

«Я не думаю, что кто-то даже из топ-клубов может предложить ему даже такие же деньги, как он получает в «Динамо». На понижение он вряд ли захочет пойти. Соответственно, всё будет зависеть от того, насколько хорошо проведёт весенний отрезок чемпионата», — цитирует Кирьякова Metaratings.

В нынешнем сезоне Смолов провёл в составе «бело-голубых» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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