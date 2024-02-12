Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов рассказал, как относится к слухам о своей возможной отставке

12 Февраля 2024 • 10:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как относится к слухам о своей возможной отставке.

По словам 39-летнего специалиста, он старается не обращать внимание на вбросы.

«Если есть результат — тренер работает, нет результата — извините. Хоть я и молодой тренер по возрасту, но уже многие этапы прошёл, общаюсь с более опытными коллегами. Один из них мне сказал: «Все вбросы — это комариные укусы». Мы не шарахаемся, делаем своё дело», — приводит слова Галактионова Sport24.

Напомним, Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года, ранее он работал в «Пари НН» и молодёжной сборной России. После 18 туров РПЛ «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

Новости по матчу

Сегодня, 12 Февраля
12:04
Галактионов: «Влияние Дзюбы на микроклимат в команде бесценно»
10:58
Галактионов заявил, что в России есть центральный защитник, который пригодился бы «Локомотиву»
10:48
Галактионов рассказал, как относится к слухам о своей возможной отставке
10:04
Галактионов хочет сохранить в «Локомотиве» Миранчука и Жемалетдинова
11 Февраля
16:34
Поляков: «Гилерме не собирается завершать карьеру»
15:38
Орещук считает, что решение по будущему Смолова «Динамо» необходимо принять в конце сезона
15:03
Головской: «Тюкавин лидер «Динамо»
10:33
Бителло назвал лидеров «Динамо»
10:22
Бителло рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии
07 Февраля
11:03
Николич заявил, что не держит обиды на «Локомотив»
10:54
Наумов отреагировал на решение Магкеева не продлевать контракт с «Локомотивом»
06 Февраля
15:01
Булыкин: «Анчелотти? Я бы предпочёл увидеть в «Локомотиве» Моуринью»
13:49
Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»
10:12
Капитан «Шабаб Аль-Ахли»: «Марко Николич — это большое и известное имя»
09:12
Сёмин: «Если бы Анчелотти возглавил «Локомотив», это было бы блестяще»
05 Февраля
16:40
Сёмин: «У Смородской и Кикнадзе произошёл конфликт с футболом»
15:58
Агент Кутицкого: «Очень надеюсь, что скоро Александр сможет заниматься в общей группе»
15:47
Сёмин: «У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений»
14:47
Наумов: «Торпедо» — не уровень Рыбчинского и Куликова»
10:46
Сёмин рассказал о своём лозунге, который помогает ему в работе
09:12
Агент Магкеева: «Мыслей по поводу будущего Станислава пока никаких нет»
04 Февраля
14:01
Петржела: «Если Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы»
11:20
Николич: «Когда я работал в России, это был шестой чемпионат Европы по силе» 1
11:08
Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров
09:58
Наумов раскрыл подробности перехода Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»
01 Февраля
14:45
Силкин: «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку»
10:07
Угаров считает, что «Локомотив» может отправить Тикнизяна во вторую команду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
12:23 · Россия. Премьер-лига
Олич назвал лучшего хорвата в истории РПЛ
12:17 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не допускают, что Вера может объявить бойкот из-за «Локомотива»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов рассказал, что думает о трансфере Угальде в «Спартак»
12:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» принял участие в «Дне зимних видов спорта»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Влияние Дзюбы на микроклимат в команде бесценно»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» против перехода в Азию: «Российский футбол – это Европа»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Николаев: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы оказать в Петербурге серьёзное давление»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Глушаков уже своё отыграл»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Вести переговоры о продлении контракта Марина сейчас нет смысла»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал о задаче «Локомотива»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал о сборах с «Ростовом»
11:22 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» из-за погоды не смог провести утреннюю тренировку в Абу-Даби
11:09 · Россия. Премьер-лига
Галактионов ответил, может ли Джикия перейти в «Локомотив»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Галактионов заявил, что в России есть центральный защитник, который пригодился бы «Локомотиву»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» высказал мнение о конфликте Абаскаля и Джикии
Все новости
Рекомендуем