Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как относится к слухам о своей возможной отставке.

По словам 39-летнего специалиста, он старается не обращать внимание на вбросы.

«Если есть результат — тренер работает, нет результата — извините. Хоть я и молодой тренер по возрасту, но уже многие этапы прошёл, общаюсь с более опытными коллегами. Один из них мне сказал: «Все вбросы — это комариные укусы». Мы не шарахаемся, делаем своё дело», — приводит слова Галактионова Sport24.

Напомним, Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года, ранее он работал в «Пари НН» и молодёжной сборной России. После 18 туров РПЛ «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.