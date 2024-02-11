Головской: «Тюкавин лидер «Динамо»

Бывший футболист Константин Головской поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин прибавляет, и мне нравится. Думаю, что сейчас он лидер. Мне кажется, можно ему доиграть этот сезон здесь. А там если будут предложения, то можно ехать», — цитирует Головского «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «бело-голубых» 23 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, в 18 турах РПЛ динамовцы набрали 32 очка, расположившись на третьем месте в турнирной таблице. Чемпионат России возобновится в начале марта.