Николич заявил, что не держит обиды на «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич, который сейчас возглавляет «Шабаб Аль-Ахли», признался, что у него нет обид на московский клуб за увольнение в 2021 году.

«После ухода из «Локомотива» я не был обижен ни тогда, ни сейчас. Но это так давно было… Сейчас совсем нет желания об этом говорить. Но воспоминания только хорошие, в «Локомотиве» чувствовал себя супер», — цитирует Николича Sport24.

Напомним, Николич возглавлял «железнодорожников» в период с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под руководством сербского специалиста «Локомотив» сумел выиграть Кубок России, а также стать бронзовым призёром чемпионата страны.