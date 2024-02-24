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Личка на четыре с плюсом оценил сборы «Динамо»

24 Февраля 2024 • 21:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием об окончании зимних сборов.

«Я очень рад, что сборы закончились. Они были очень длинными. Работу команды я бы оценил на «четыре с плюсом», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Стоит сказать, что этой зимой «Динамо» провело 12 товарищеских матчей, в которых проиграло всего один раз.

По итогам первой части сезона подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 32 очка после 18 туров.

3 марта «Динамо» встретится с «Локомотивом» в рамках 19-го тура РПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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