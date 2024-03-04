Булыкин дал совет игрокам «Локомотива» после поражения от «Динамо»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал совет игрокам «железнодорожников» после поражения от «Динамо» (1:2) в 19-м туре РПЛ.

«По одной игре особо не судят. Но то, что «Локомотив» упустил шанс с хорошим настроением двигаться дальше и некоторые футболисты выглядели не лучшим образом. Но следующие игры могут показать совершенно другое. Поэтому эту игру надо игрокам «Локо» забыть и уже готовиться к следующим, чтобы показать достойный результат, потому что цель у «Локомотива» довольно высокая, быть в тройке. Нужно цепляться за неё, иначе будет поздно», — сказал Булыкин.

«Локомотив» остался на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. В 20-м туре РПЛ «железнодорожники» на своём стадионе примут «Сочи».