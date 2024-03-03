Гуренко объяснил неудачную игру лидеров «Локомотива» в матче против «Динамо»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает, что тренерский штаб команды ошибся со стартовым составом на матч с «Динамо» (1:2).

«Я бы не стал говорить про ошибки. Тут может быть всякое. Бывает, что футболисты не вошли в игру. Очень мощно сыграло «Динамо», оно не давали пространства, при потере мяча сразу же накрывало. Галактионов это видел и попытался поменять ситуацию на поле. Поэтому я бы не стал говорить, что в «Локомотиве» какая-то систематическая ошибка. Ты строишь одни планы, а на самом деле получается что-то другое», — сказал Гуренко.

«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ остался на пятой строчке с 31 очком, «Динамо» набрало 35 очков и поднялось на третье место. Теперь «бело-голубые» отстают от «Краснодара» на четыре очка.