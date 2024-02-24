Дьяков объяснил, почему «Динамо» не подписало новичков

Экс-игрок столичного «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о текущем составе «бело-голубых».

«У «Динамо» не было смысла усиливаться. Состав хорошо укомплектован. В ЦСКА, например, сколько лет маленькая обойма?» — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

По мнению эксперта, у «Динамо» очень качественные футболисты и достаточно игроков для ротации состава.

Стоит сказать, что в зимнее трансферное окно «Динамо» не совершило ни одной сделки.

По итогам первой части сезона подопечные Марцела Лички находятся на третьей строчке в Российской премьер-лиге, имея в копилке 32 балла после 18 туров.