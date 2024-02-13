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Смородская: «В какой-то момент поняла, что мы с Сёминым не сможем работать вдвоём»

13 Февраля 2024 • 10:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о решении отправить в отставку экс-главного тренера команды Юрия Сёмина в 2010 году.

«Стоит сказать, что в начале своей работы в клубе я никак не ожидала конфронтации с Юрием Палычем. Но в какой-то момент поняла, что мы не сможем работать вдвоём. В совете директоров это тоже понимали, поэтому поддержали моё решение», — приводит слова Смородской Sport24.

Напомним, Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020. Под руководством именитого наставника «железнодорожники» трижды выигрывали чемпионат России, а также шесть раз становились обладателями Кубка страны.

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Локомотив Москва Юрий Сёмин Ольга Смородская ещё теги

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