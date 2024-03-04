​Личка рассказал, почему «Динамо» не купило левого защитника

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, почему клуб в зимнее трансферное окно не подписал нового игрока на позицию левого защитника.

«Я не нашёл футболиста лучше, чем Скопа [Скопинцев]. Искали в основном в России, потому что только восемь легионеров может одновременно играть», - цитирует Личку Sport24.

Личка добавил, что усилить состав «Динамо» мог бы Данил Круговой, однако футболиста подписал ЦСКА (переход из «Зенита» состоится летом).

Напомним, что в первом официальном матче в 2024 году «Динамо» обыграло «Локомотив» в столичном дерби со счётом 2:1. Теперь Личка будет готовить команду к игру против «Ахмата».

Личка ответил, что нужно «Динамо» для чемпионства