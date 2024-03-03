«Динамо» повело в игре с «Локомотивом» после прорыва Карраскаля и гола Бителло

В центральном воскресном матче 19-го тура Премьер-лиги играют «Динамо» с «Локомотивом». В этой встрече был забит быстрый гол. Уже на 12-й минуте Хорхе Карраскаль взял игру на себя, прорвался к воротам мимо тройки соперников и выложил мяч под удар для Бителло, а тот не промахнулся.

При счете 1:0 «Динамо» остается на третьем месте, отставая от «Зенита» на два очка, а от «Краснодара» - на четыре. «Локомотив» делит четвертую строчку со «Спартаком».

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