Чорлука — о Дзюбе: «Грязный игрок»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о нападающем «железнодорожников» Артёме Дзюбе, против которого он играл ранее.

По словам хорватского футболиста, Дзюба умеет усыплять бдительность защитников своими разговорами.

«Грязный игрок, с которым было нелегко. Грязный не в смысле, что как-то бил исподтишка или наступал на ноги, а просто знал, что нужно сказать. Он мог с тобой поговорить, расслабить, и 0:1!» — приводит слова Чорлуки «Спорт-Экспресс».

Напомним, Чорлука выступал за «Локомотив» в период с 2012 по 2021 год. В составе московской команды защитник успел стать чемпионом России, а также четырёхкратным обладателем Кубка страны.