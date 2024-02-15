Тюкавин — о сборах при Личке: «Умирали, но вытерпели»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сравнил тренировочные сборы при Марцеле Личке и Сандро Шварце.

Футболист признался, что сборы при нынешнем главном тренере команды Личке получились сложнее, чем при бывшем наставнике Шварце, который возглавлял команду в период с 2020 по 2022 год.

«Можно сказать, умирали, но вытерпели. Чуть сложнее, чем было со Шварцем. Сейчас в Катаре порой реально неприятные ощущения были. Хорошо, что это уже позади», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.