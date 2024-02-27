Гранат хочет видеть «Динамо» в чемпионской гонке

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос о своих ожиданиях от «бело-голубых» в весеннем отрезке сезона.

— Хотелось бы, чтобы «Динамо» навязало серьезную борьбу в чемпионской гонке. Надеюсь, Бителло себя еще лучше проявит во второй части чемпионата, — приводит слова Граната портал «РБ Спорт».

Эксперт признался, что хотел бы видеть, как российские футболисты получали бы больше игровой практики в «Динамо».

Первую часть сезона подопечные Марцела Лички завершили на третьей позиции в чемпионате России. В активе команды 32 набранных очка за 18 туров.

3 марта «Динамо» примет у себя дома «Локомотив» в рамках 19-го тура РПЛ. Старт встречи запланирован на 16:30 по мск.