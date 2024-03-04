Наумов похвалил Личку после победы над «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Динамо» (1:2) в 19-м туре РПЛ.

«Сейчас трудно сказать, или это «Локомотив» так плохо сыграл, или хорошо - «Динамо». Потому что можно сегодня говорить о том, что Личка подготовил «бело-голубых», как на первый матч. А «Локомотив» вышел, будто он 10-ю игру играет подряд, и в этом разница. Мне кажется, что Личка очень здорово выглядит как главный тренер. По одной игре очень сложно судить, нужно смотреть дальше, как будут обстоять дела, но то, что «Локомотив» выглядит не очень хорошо, это мы увидели», — сказал Наумов.

«Динамо» поднялось на третье место, теперь команда отстаёт от «Краснодара» на четыре очка. «Локомотив» остался пятым, в активе у команды 31 очко.

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