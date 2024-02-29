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Петрушин считает, что Тюкавину будет сложно догнать Кассьерру в гонке лучших бомбардиров сезона

29 Февраля 2024 • 15:08 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о шансах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина догнать Матео Кассьерру в рейтинге лучших бомбардиров сезона РПЛ.

На сегодняшний день отставание Тюкавина от 26-летнего колумбийца составляет шесть мячей.

«Нужно забивать чуть ли не в каждом матче. В нашей жизни всё возможно. Надеюсь, он поборется. Тюкавин более скоростной быстрый, а Кассьерра скорее привык замыкать», — цитирует Петрушина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Петрушин Константин Тюкавин Матео Кассьерра ещё теги

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