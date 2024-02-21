Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов: «Тюкавин обретает уверенность с каждой игрой»

21 Февраля 2024 • 09:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о прогрессе своего одноклубника Константина Тюкавина.

«Мне кажется, что Тюкавин постоянно прогрессирует. Он ещё молодой парень, и всё идёт последовательно. Наша команда стала объективно сильнее. У него больше моментов, и он обретает уверенность с каждой игрой», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 23 игры, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. После 18 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

20 Февраля
23:17
Лещук — о хейте: «Людям заняться больше нечем, жизнь у них не очень»
19 Февраля
11:50
Игрок «Локомотива» Кузьмичёв может перейти в «Торпедо»
18 Февраля
11:29
Уилкшир считает, что «Динамо» нужен забивной нападающий
10:25
Лантратов: «То, что футболисты мало читают — стереотип»
15 Февраля
10:53
Тюкавин: «Задача «Динамо» — выиграть чемпионство»
10:42
Тюкавин — о сборах при Личке: «Умирали, но вытерпели»
09:49
Тюкавин — о гонке бомбардиров: «Постараюсь обогнать Кассьерру во второй части сезона»
09:39
Тюкавин сделал выбор между Холанном и Мбаппе
09:14
Тюкавин рассказал, в чём ему необходимо прибавить
14 Февраля
10:50
Булыкин: «Пропуск сборов повлияет на игру Дзюбы»
13 Февраля
14:41
Смородская — о Диарра: «У него что-то не то с головой»
13:54
Чорлука — о Смородской: «Очень жёсткая, было страшно»
13:46
Чорлука — о Дзюбе: «Грязный игрок» 1
11:52
Смородская — о Фернандеше: «Неадекватный человек, удивилась, что «Краснодар» его подписал»
10:22
Смородская: «В какой-то момент поняла, что мы с Сёминым не сможем работать вдвоём»
10:10
Смородская: «Я хотела пригласить Карпина в «Локомотив», но совет директоров заблокировал его кандидатуру»
12 Февраля
13:39
Пименов: «Дзюба заслужил продление контракта»
13:30
Галактионов: «Если у Тикнизяна есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы»
12:04
Галактионов: «Влияние Дзюбы на микроклимат в команде бесценно»
10:58
Галактионов заявил, что в России есть центральный защитник, который пригодился бы «Локомотиву»
10:48
Галактионов рассказал, как относится к слухам о своей возможной отставке
10:14
Галактионов — о будущем Тикнизяна: «Незаменимых в «Локомотиве» нет»
10:04
Галактионов хочет сохранить в «Локомотиве» Миранчука и Жемалетдинова
11 Февраля
16:34
Поляков: «Гилерме не собирается завершать карьеру»
15:38
Орещук считает, что решение по будущему Смолова «Динамо» необходимо принять в конце сезона
15:03
Головской: «Тюкавин лидер «Динамо»
10:33
Бителло назвал лидеров «Динамо»
10:22
Бителло рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии
07 Февраля
11:03
Николич заявил, что не держит обиды на «Локомотив»
10:54
Наумов отреагировал на решение Магкеева не продлевать контракт с «Локомотивом»
06 Февраля
15:01
Булыкин: «Анчелотти? Я бы предпочёл увидеть в «Локомотиве» Моуринью»
13:49
Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»
10:12
Капитан «Шабаб Аль-Ахли»: «Марко Николич — это большое и известное имя»
09:12
Сёмин: «Если бы Анчелотти возглавил «Локомотив», это было бы блестяще»
05 Февраля
16:40
Сёмин: «У Смородской и Кикнадзе произошёл конфликт с футболом»
15:58
Агент Кутицкого: «Очень надеюсь, что скоро Александр сможет заниматься в общей группе»
15:47
Сёмин: «У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений»
14:47
Наумов: «Торпедо» — не уровень Рыбчинского и Куликова»
10:46
Сёмин рассказал о своём лозунге, который помогает ему в работе
09:12
Агент Магкеева: «Мыслей по поводу будущего Станислава пока никаких нет»
04 Февраля
14:01
Петржела: «Если Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы»
11:20
Николич: «Когда я работал в России, это был шестой чемпионат Европы по силе» 1
11:08
Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров
09:58
Наумов раскрыл подробности перехода Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»
01 Февраля
14:45
Силкин: «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку»
10:07
Угаров считает, что «Локомотив» может отправить Тикнизяна во вторую команду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира ​Месси выступил с заявлением Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» «Ливерпуль» потерял Салаха «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Де Хеа решил, где продолжит карьеру Бензема возвращается Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
10:26 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов оценил процесс адаптации Айсауи в ЦСКА
10:22 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о переходе Йокича официально
10:15 · Россия. Премьер-лига
Федотов подвёл итоги товарищеского матча против «Химок»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался о физической форме Дивеева
09:52 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Зенита» Кержаков: «Терпеть не могу игры на сборах»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав составил символическую сборную из одноклубников по ЦСКА
09:28 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Тюкавин обретает уверенность с каждой игрой»
08:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обратился к Амаралу
20 Февраля
23:17 · Россия. Премьер-лига
Лещук — о хейте: «Людям заняться больше нечем, жизнь у них не очень»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Григорян – об Угальде: «Он великолепно открывается между линиями, разносторонняя «девятка»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Появились подробности перехода Рыбчинского в «Балтику»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Ненахов — о сборах «Локомотива»: «Некоторые начинают подбешивать»
22:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил об уходе Рыбчинского официально
21:42 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Макарчук — не человек, который боится конкуренции»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев назвал сильнейшую сторону Тюкавина
Все новости
Рекомендуем