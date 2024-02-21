Смолов: «Тюкавин обретает уверенность с каждой игрой»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о прогрессе своего одноклубника Константина Тюкавина.

«Мне кажется, что Тюкавин постоянно прогрессирует. Он ещё молодой парень, и всё идёт последовательно. Наша команда стала объективно сильнее. У него больше моментов, и он обретает уверенность с каждой игрой», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 23 игры, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. После 18 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.