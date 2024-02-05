Сёмин: «У Смородской и Кикнадзе произошёл конфликт с футболом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих взаимоотношениях с экс-руководителями московского клуба Ольгой Смородской и Василием Кикнадзе.

По мнению Сёмина, руководители клубов должны больше доверять тренерам своих команд, так как они являются квалифицированными профессионалами и хорошо разбираются в футболе.

«Сегодня приходят многие люди, которые думают, что если они добились успеха в бизнесе, то смогут всего добиться и в команде. И здесь возникает конфликт с футболом. Такое произошло у Смородской, Кикнадзе, Мещерякова и других.

Выигрывают только тогда, когда уровень команды, квалификации всех, кто в команде, высок. Не только игроков», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, вместе с «Локомотивом» Сёмин сумел трижды выиграть чемпионат России, шесть раз стать обладателем Кубка страны и три раза выиграть Суперкубок. Московский клуб опытный специалист покинул в 2020 году.