​Личка ответил, что нужно «Динамо» для чемпионства

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, что нужно его команде для победы в чемпионате России.

«Что нужно, чтобы стать чемпионом? Выиграть 11 матчей. Всё возможно в жизни. В «Бресте» за год из 30 матчей мы проиграли только один», - цитирует Личку «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье «Динамо» на своём поле обыграло «Локомотив» в дерби со счётом 2:1. Как следствие, «бело-голубым» удалось сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до четырёх очков.

В следующем туре Премьер-лиги «Динамо» будет принимать «Ахмат». Игра пройдёт в субботу, 9 марта.