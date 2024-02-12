Пименов: «Дзюба заслужил продление контракта»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о том, стоит ли московскому клубу продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

По мнению эксперта, своей игрой Дзюба заслужил получить предложение о новом соглашении.

«Артём всё ещё на уровне клуба и тех задач, которые перед ним стоят. Он основной форвард на сегодняшний день. Продление на год он спокойненько заслужил. Разговор с игроком нужно начинать уже сейчас, чтобы тот не мог уйти в другую команду», — цитирует Пименова Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Цвета московского клуба опытный нападающий защищает с февраля прошлого года.