Карраскаль оформил дебютное результативное действие за «Динамо» в РПЛ

В воскресенье, 3 марта, «Динамо» одолело в столичном дерби «Локомотив». Встреча 19-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1.

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль отметился результативной передачей в моменте с первым голом, ассистировав на Бителло. Для 25-летнего хавбека данное голевое действие стало первым в составе «бело-голубых» в рамках Российской премьер-лиги.

Напомним, Карраскаль присоединился к «Динамо» прошлым летом. В футболке столичного коллектива он провел 12 матчей в РПЛ, в которых записал на свой счет один голевой пас и получил одну желтую карточку.

После 19 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 35 баллов.