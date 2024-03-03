Наумов: «Более вероятным итогом матча «Динамо» — «Локомотив» мне видится ничья»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся в «Динамо».

По мнению эксперта, болельщикам не стоит ждать большого количества забитых голов в предстоящей игре, так как обе команды хорошо подготовились к возобновлению сезона и в очном противостоянии покажут упорную борьбу.

«Ожидаю борьбу на каждом участке поля. Надеюсь, что «Локомотив» победит с перевесом в один мяч, но более вероятным итогом дерби мне видится ничья», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится сегодня, 3 марта. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.