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Агент Сафонов: «Тюкавин подходит к матчам РПЛ в боевой форме»

28 Февраля 2024 • 15:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о готовности своего клиента к весенней части сезона.

По словам Сафонова, 21-летний футболист находится в хорошей форме и планирует включиться в бомбардирскую гонку РПЛ.

«С точки зрения психологических и физических моментов нет проблем, во всеоружии подходит. Дай бог, чтобы без травм было. Будет максимально стараться и забивать больше», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 13 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. На сегодняшний день российский футболист отстаёт от лучшего бомбардира чемпионата Матео Кассьерры на шесть мячей.

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