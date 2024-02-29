Карраскаль: «В ближайшем будущем Тюкавин мог бы заиграть в европейском чемпионате»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль оценил шансы своего одноклубника Константина Тюкавина заиграть в Европе.

По мнению колумбийца, Тюкавин обладает необходимыми качествами для того, чтобы выступать в одной из лучших европейских лиг.

«Он очень хороший игрок, у него отличная техника, менталитет, характер. В ближайшем будущем Тюкавин точно мог бы заиграть в европейском топ-чемпионате», — цитирует Карраскаля «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл 23 матча, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Контракт 21-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.