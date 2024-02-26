Колосков: «Не думаю, что Дзюба сейчас играет определяющую роль в «Локомотиве»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о результатах нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что ему нет никакого дела до результативности форварда.

«Результативность Дзюбы должна волновать Галактионова, а меня она не интересует. Не думаю, что Дзюба сейчас играет определяющую роль в команде», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ принял участие в 16 играх, в которых смог отметиться четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.