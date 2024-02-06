Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»

Полузащитники «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не перейдут в «Торпедо».

По информации Sport24, футболисты «железнодорожников» не смогли договориться по условиям своих личных контрактов.

В текущем сезоне Рыбчинский провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. На счету Куликова ни одного результативного действия в семи встречах.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко. Свой первый матч в весенней части сезона «железнодорожники» проведут в начале марта против «Динамо».