​Дзюба ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Что бы спросил у Путина при встрече? Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», - цитирует Дзюбу «РИА Новости».

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей. В них 35-летний нападающий записал на свой счёт четыре гола и четыре голевых паса на партнёров. После восемнадцати туров «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Первый официальный матч в 2024 году «Локомотив» проведёт в ближайшее воскресенье, 3 марта. Команда Михаила Галактионова будет играть против «Динамо» на поле соперника.