Журналист Шевченко сообщил, что матч между «Динамо» и «Локомотивом» будет перенесён

Журналист Алексей Шевченко в своём телеграм-канале сообщил, что матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом», который состоится в воскресенье, 3 марта, начнётся в 14:00 по московскому времени. Первоначально столичное дерби должно было начаться в 16:30.

Как сообщает журналист, причиной стал матч плей-офф КХЛ между московским и минским «Динамо», который пройдёт в этот же день на «ВТБ Арене».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице, «железнодорожники» же располагаются на четвертой позиции.