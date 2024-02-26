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Журналист Шевченко сообщил, что матч между «Динамо» и «Локомотивом» будет перенесён слухи

26 Февраля 2024 • 12:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Журналист Алексей Шевченко в своём телеграм-канале сообщил, что матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом», который состоится в воскресенье, 3 марта, начнётся в 14:00 по московскому времени. Первоначально столичное дерби должно было начаться в 16:30.

Как сообщает журналист, причиной стал матч плей-офф КХЛ между московским и минским «Динамо», который пройдёт в этот же день на «ВТБ Арене».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице, «железнодорожники» же располагаются на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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