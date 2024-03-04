Смородская: «Локомотив» как-то расслабился»

Московский «Локомотив» неудачно провел первый после возобновления чемпионата России матч, подопечные Михаила Галактионова потерпели неудачу в игре с земляками из «Динамо». Итоги игры прокомментировала Ольга Смородская - бывший президент «железнодорожников». Она посетовала на то, что команда, по ее словам, «как-то расслабилась»:

- Мне кажется, что «Локомотив» как-то расслабился. Должны были более серьезно подойти к игре. Весенняя часть чемпионата только началась. Поживем - увидим, - цитирует Смородскую Rusfootball.info.

В следующем, двадцатом туре российского чемпионата «Локомотив» сыграет с «Сочи».