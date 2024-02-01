Угаров считает, что «Локомотив» может отправить Тикнизяна во вторую команду

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна после срыва его трансфера в петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не смог договориться с Тикнизяном о размере зарплаты по контракту. По мнению Угарова, после этой истории «Локомотив» может отправить 24-летнего футболиста играть во вторую команду.

«Я думаю, что «Локомотив» откажется от услуг Тикнизяна. Клуб может поступить так же, как и «Зенит» с Круговым. Отправят Тикнизяна в дублирующий состав, чтобы он там поиграл», — цитирует Угарова «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл в составе «железнодорожников» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.