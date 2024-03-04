Агент Дзюбы опроверг информацию о возможной травме игрока

Леонид Гольдман, агент форварда столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы, ответил на вопрос о состоянии игрока.

«Замена из-за возможной травмы? По замене надо обращаться в клуб, ни о какой травме я не слышал. У Артёма со здоровьем все хорошо», – приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Напомним, в рамках 19-го тура чемпионата России «Локомотив» встречался в дерби с «Динамо». Игра между командами завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:1. Дзюба появился в стартовом составе «красно-зеленых», однако был заменен уже в перерыве.

В текущей кампании Дзюба сыграл в 17 играх РПЛ, в которых стал автором четырех забитых мячей и трех ассистов.