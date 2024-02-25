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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин заявил, что «Динамо» должно остаться в топ-3

25 Февраля 2024 • 19:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Экс-игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о перспективах «бело-голубых» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Так как «Динамо» на третьем месте как минимум должны остаться в тройке. Но претендентов очень много», — заявил Булыкин «Чемпионату».

При этом эксперт добавил, что хотел бы увидеть борьбу «Динамо» за трофей с «Краснодаром» и «Зенитом».

В 18 турах подопечные Марцела Лички располагаются на третьей позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 32 зачетных балла.

3 марта «Динамо» встретится в дерби с «Локомотивом». Начало матча 19-го тура РПЛ запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин

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