Булыкин заявил, что «Динамо» должно остаться в топ-3

Экс-игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о перспективах «бело-голубых» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Так как «Динамо» на третьем месте как минимум должны остаться в тройке. Но претендентов очень много», — заявил Булыкин «Чемпионату».

При этом эксперт добавил, что хотел бы увидеть борьбу «Динамо» за трофей с «Краснодаром» и «Зенитом».

В 18 турах подопечные Марцела Лички располагаются на третьей позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 32 зачетных балла.

3 марта «Динамо» встретится в дерби с «Локомотивом». Начало матча 19-го тура РПЛ запланировано на 16:30 по московскому времени.