Силкин: «Зимний перерыв сыграет против «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «бело-голубыми».

«Динамо» очень активно провело летнее трансферное окно, так что зимой никого не подписали. Не вижу ничего плохого в том, что нет зимних приобретений. В целом зимний перерыв сыграет против «Динамо». Команда набрала ход в конце осени. А сейчас еще неизвестно, в какой форме динамовцы вернутся.

Скоро будут играть с «Локомотивом». Не берусь давать какой-то прогноз. Почему? Сейчас на сборах никто не убивается, футболисты играют в пол силы. Как раз встреча с «красно-зелеными» покажет, на сколько «Динамо» конкурентоспособно», — сказал Силкин.

После 18 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Матч 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» состоится 3 марта. Стартовый свисток запланирован на 16:30 по мск.