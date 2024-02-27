Личка рассказал о роли Смолова в «Динамо»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался о текущей роли нападающего команды Фёдора Смолова.

В интервью с изданием «Спорт-Экспресс» Личка рассказал, что сейчас Смолов неплохо выглядит на тренировках в плане физической работы. На данный момент роль Смолова такая, что он немного помогает обороне, затем удерживает для команды мяч, а уже после может сделать какой-то неожиданный ход, отметил тренер. По словам специалиста, умение сохранять мяч является очень важным качеством для нападающего.

В сезоне-2023/24 Смолов появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых забил пять мячей и оформил четыре ассиста.