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Чистяков: «Дзюба остаётся Дзюбой»

24 Февраля 2024 • 23:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков поделился комментарием о форварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

По мнению футболиста, возраст берет свое, ведь сейчас Дзюба стал не так быстр. Чистяков считает, что во времена выступления за «Зенит» Дзюба был сильнее.

«Но и сейчас он показывает хорошую игру, выбрал правильную команду. Так что Дзюба остается Дзюбой», — заявил Чистяков «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в три миллиона евро.

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