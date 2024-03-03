​Орещук выделил двух игроков «Динамо» после победы в дерби

Роман Орещук, который в своё время работал в «Динамо» спортивным директором, дал комментарий после победы «бело-голубых» над «Локомотивом» в дерби (2:1). Команды встречались в рамках девятнадцатого тура Премьер-лиги.

По словам Орещука, ему понравилась игра обеих команд. Функционер отметил физическую готовность футболистов.

Также Орещук ответил на вопрос, кого из футболистов «Динамо» он бы выделил по итогам матча.

«Тюкавин традиционно хорош, а ещё мне понравился Лаксальт», - цитирует Орещука Metaratings.

Теперь «Динамо» будет готовиться к домашнему матчу против «Ахмата». Игра пройдёт в субботу, 9 марта.

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