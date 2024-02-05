Наумов: «Торпедо» — не уровень Рыбчинского и Куликова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе в «Торпедо» полузащитников «железнодорожников» Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова.

По мнению Наумова, уход Рыбчинского и Куликова из «Локомотива» вполне оправдан, так как оба футболиста получали мало игрового времени в нынешнем сезоне. Однако, как считает эксперт, им необходимо было остаться в РПЛ.

«Конечно, «Торпедо» – это не их уровень. Нужно было искать более подходящий вариант. В РПЛ Куликов и Рыбчинский точно не затерялись бы. Они могли бы запросто играть в команде второй восьмёрки Премьер-лиги», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Напомним, «Торпедо» выступает в Мелбет-Первой лиге, где после 20 туров «автозаводцы» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков.