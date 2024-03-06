Динияр Билялетдинов заявил, что ждал большего от Дзюбы в дерби с «Динамо»

Экс-капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился комментарием об игре форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы в минувшем дерби с «Динамо».

«Ждал от Дзюбы большего, может быть, играл на тяжелых ногах. Мы же знаем, что он игрок достаточно куражный. Может быть, еще не переключился со сборов», — цитирует Билялетдинова «Чемпионата».

Напомним, игра 19-го тура чемпионата России завершилась поражением «Локомотива» от «Динамо» со счетом 1:2. Дзюба провел на поле весь первый тайм, однако был заменен в перерыве матча.

В следующем туре «Локомотив» примет у себя дома «Сочи». Поединок пройдет 10 марта, начало — в 16:30 по мск.