Николич: «Когда я работал в России, это был шестой чемпионат Европы по силе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич, который сейчас возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, высказался о периоде работы в России.

По словам Николича, во времена его работы в России РПЛ входила в шестёрку сильнейших лиг Европы.

«Когда я там работал, это был шестой чемпионат Европы по силе. Футболисты были сумасшедшего качества, болельщиков ходило много — всё было супер», — цитирует Николича «Чемпионат».

Напомним, сербский специалист возглавлял «Локомотив» в период с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» смогли завоевать бронзовые медали чемпионата России, а также выиграть Кубок страны.