Личка рассказал, что его расстроило в игре «Динамо» в матче с «Балтикой»

Наставник «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после товарищеской встречи с «Балтикой» (0:3) на тренировочном сборе.

Чешский специалист признался, что результат игры его не сильно разочаровал, он больше недоволен недооценкой соперника. По мнению тренера, футболисты москвичей уже решили, что легко победят очередного соперника, как это было в предыдущих матчах.

Личка отметил, что игрокам не хватало агрессивности в борьбе, поэтому были проиграны почти все единоборства, передаёт официальный сайт «Динамо».

Добавим, что после 18 туров «бело-голубые» идут на третьей позиции чемпионата России. Команда набрала 32 очка.