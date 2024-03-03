​«Локомотив» лидирует в РПЛ по голевым действиям «свежих» игроков

В воскресенье «Локомотив» проиграл «Динамо» со счётом 1:2 в московском дерби в рамках девятнадцатого тура Премьер-лиги. Автором гола в составе «железнодорожников» стал Рифат Жемалетдинов, которому ассистировал Владислав Сарвели. Оба игрока по ходу матча вышли на замену.

Как сообщает Opta, «Локомотив» лидирует в текущем сезоне РПЛ по количеству результативных действий игроков, который выходили на замену. «Железнодорожники» имеют 21 балл по системе «гол+пас», если говорить о «свежих» игроках.

Второе место у «Крыльев Советов» (13 баллов), тройку замыкает «Зенит» (9 баллов).